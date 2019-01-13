على صخور ريتسوس يسقط القناع … مقاطع شعرية
1
على صخور ريتسوس …
يسقط القناع
مراكب التبغ تفرغ حمولتها على تلال الماء
خيوط الخزف تتدلى من قوس النار
معابد الزيتون تحصد سنابل الفراشات
أمواج الملح تصطاد أضرحة المحاربين
مطاحن الهواء تحرث سيقان الذرة الحمراء
2
على صخور ريتسوس …
يسقط القناع
صورة بالأبعاد السوداء لجمجمة الجلاد
مخطوطة ضبابية لجذور الكروم
نص بملامح تشرينية يقرأ رسائل الرفاق
3
على صخور ريتسوس …
يسقط القناع
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شاعر وكاتب