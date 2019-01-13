كيف ردّ علي عبد الله صالح عندما علم بأن الحوثيين يحضرون لاستخدام سيناريو “إعدام صدام” معه؟

كشف أحمد الصوفي، السكرتير الصحفي لرئيس اليمن السابق، علي عبد الله صالح، رد فعل الأخير عند إبلاغه أن جماعة “أنصار الله” تحضر لإعدامه وفق سيناريو إعدام رئيس العراق السابق صدام حسين.

وقال الصوفي، عضو الأمانة العامة لحزب “المؤتمر الشعبي العام” في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” الروسية “كنت حاضرا عندما سمع صالح بأن الحوثيين يحضرون لتنفيذ سيناريو إعدام صدام معه، وكان معنا على معوضة وعلي الشاطر، وكنا نتكلم عن الحصار المضروب حوله”.

وأضاف الصوفي “قلنا له الحوثيون سيجعلونك تنتظر ساعتك، فإما أن تتحرك وإما أن يُقضى عليك، وكان هناك شخص، احتفظ باسمه، جاءنا بأخبار أن الحوثيين أعدوا في منطقة الفرقة الأولى مدرعة ما يشبه المحكمة والمشنقة التي أعدت لإعدام صدام حسين”.

وتابع الصوفي ضحك صالح بقهقهة عجيبة جدا، وقال: أنا أعرف أن علاقتي بهم ستنتهي بطريقة درامية.

وكان الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، قد قتل على يد الحوثيين في شهر ديسمبر عام 2017.

وبقي صالح على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة شعبية ضده. وبع ذلك تحالف صالح مع “أنصار الله” ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية ويشن عمليات عسكرية في اليمن لإعادته للسلطة.