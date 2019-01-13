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للمرة الأولى امرأة قاضية نائباً لرئيس جمعية القضاء العراقي

بغداد/ إعلام القضاء

عقد مجلس إدارة جمعية القضاء العراقي بدورته الجديدة اجتماعه الأول في مقر الجمعية ببغداد بتاريخ 10 / 1/2019 وانتخب رئيساً للجمعية ونائباً له، ولفت مجلس الإدارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة منصب نائب رئيس الجمعية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “مجلس ادارة جمعية القضاء العراقي عقد اجتماعه الاول في مقر الجمعية في العاصمة بغداد وجرى خلاله انتخاب القاضي غالب عامر الغريباوي رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية رئيساً للجمعية”.

وأضاف البيان ان “مجلس إدارة الجمعية انتخب القاضية ذكرى جاسم داخل نائباً للرئيس لتسجل بذلك المرة الأولى التي تكون المرأة فيها عضواً في جمعية القضاء العراقي ونائباً لرئيسها”.

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