ملا بختيار: العراق مركز مشكلات الشرق الاوسط ويجب عودة الحكم المدني لكركوك

عد مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار، خلال لقائه السفير البريطاني والقنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عودة الحكومة المدنية الى محافظة كركوك امرا ضروريا، مشيرا الى ان حل المشكلات السياسية والاقتصادية في العراق ليس امرا هينا.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للملا بختيار انه استقبل منزله بالسليمانية كلا من السفير البريطاني في العراق جوناثان ولكس والقنصل العام البريطاني في كوردستان مارتن وار، وتحدث بختيار عن المشكلات السياسية والاقتصادية العراقية التي لايرى ان علاجها امر هين، موضحا ان عددا من المشكلات موضوعية.

واشار الى ان المنطقة بسبب المشكلة بين ايران وامريكا ومشكلة الشيعة والسنة وضعها معقد، لافتا الى ان القسم الاخر من المشكلات ذاتية لذلك فانه اذا تم تشكيل الحكومة بهذه الصيغة فانها ستكون حكومة مدارة وسط هذه المشكلات التي هي ليست بالقليلة.

واضاف بختيار ان من المتوجب العمل في العراق على القيام بالواجبات الملقاة على عواتق الجميع رغما عن الوضع القائم، مبينا انه يتوجب ايضا الاسراع في تشكيل حكومة في اقليم كوردستان.

واستطرد بالقول انه ليس على يقين بان الحرب في العراق قد انتهت لان البيئة العراقية بيئة خطرة، مثلما هي في سوريا، فعلى طول التاريخ كانتا مركزا لمشكلات الشرق الاوسط ومن هذا المنظار طرح قراءاته بشأن اوضاع الدول الاقليمية موضحا ان ليس هناك اية سياسة او قوة او ضغط بامكانها تغيير انظمة الحكم مثل الاضطرابات الداخلية.