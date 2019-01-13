منتخبنا الوطني يحجز تذكرة العبور إلى ثمن النهائي الآسيوي

حجز منتخبنا الوطني لكرة القدم تذكرة العبور الى دور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 بعد فوزه على نظيره اليمني بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الشارقة الرياضي في ختام منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة التي تضم الى جانبهما منتخبي إيران وفيتنام.

وبكّر منتخبنا الوطني التسجيل عن طريق المهاجم مهند علي كاظم في الدقيقة 11 من خلال تسلمه للكرة خارج منطقة جزاء المنتخب اليمني ليقوم بتجاوز أكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس سعود السوادي معلناً الهدف الأول الذي شهد فرحة عارمة لدى جماهيرنا الرياضية، وعززه زميله صانع الألعاب بشار رسن بهدف ثانٍ عند الدقيقة 19 الذي تسلم الكرة من المدافع علي عدنان وسدد من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بأحد المدافعين ثم القائم الأيسر لمرمى المنتخب اليمني وتستقر داخل الشباك.

وواصل لاعبونا فرض سيطرتهم على مجريات الشوط الأول من اللقاء بعد الهدفين واستطاع أن يتحكم في إيقاع اللعب حتى نهايته، وانخفض إيقاع لعب منتخبنا الوطني في الشوط الثاني من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة حيث أجرى المدرب السلوفيني سيترشكو كاتانيتش العديد من التبديلات فحلّ اللاعب أمجد عطوان بدلا من همام طارق في الدقيقة 55 ونزل المهاجم علاء عباس في الدقيقة 71 بدلاً من زميله المهاجم مهند علي كاظم، وكذلك دخل المهاجم محمد داود في الدقيقة 88 بدلا من حسين علي سعياً لتسجيل هدف ثالث الذي تحقق في الدقيقة الاولى من الوقت الإضافي عن طريق المهاجم علاء عباس،لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن المنتخب الإيراني المتصدر الذي تأهل الى منافسات دور ثمن النهائي بعد فوزه على نظيره الفيتنامي بهدفين مقابل لاشيء.