مورينيو يحلِّل ديربي الخليج بين النسور الخضر والعنابي

سيقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق لكرة القدم بتحليل مباراة منتخبي قطر والسعودية التي ستجري مساء يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبو ظبي في ختام منافسات الجولة الاخيرة من الدور الاول لحساب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 الجارية حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة بعد أيام من انضمامه الى فريق التحليل الخاص بشبكة بي ان سبورتس القطرية في العاصمة الدوحة .

ونشر الحساب الرسمي لشبكة (بي إن سبورتس) الرياضية على موقع (تويتر) تغريدة، ذكر فيها: إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يلتحق بمجموعة beIN SPORTS العالمية، لتحليل مباراة قطر والسعودية يوم الخميس المقبل الموافق السابع عشر من كانون الثاني 2019، ضمن مباريات كأس آسيا-الإمارات 2019، ومباراة آرسنال وتشيلسي يوم 19 كانون الثاني 2019، في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال جوناثان وايتهيد أحد مسؤولي شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية: نحن سعداء باستقبال جوزيه مورينيو، وأتمنى أن تحظى تحليلاته الدقيقة وشخصيته الكاريزمية بإعجاب الملايين من المشاهدين.

وأقال نادي مانشستر يونايتد، مورينيو في يوم الثامن عشر من كانون الأول 2018، بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري الإنكليزي، ودخوله في مشاكل وخلافات مع بعض اللاعبين، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوغبا. وحقق مانشستر يونايتد مع مورينيو، خلال الموسم الحالي، أسوأ بداية له في الدوري الإنكليزي منذ 28 عاماً، حيث كان الفريق يحتل المركز السادس بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر، وقت الإقالة. وما زال الشياطين الحمر في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن نتائجه تحسنت بشكل واضح مع المدرب الجديد المؤقت، النرويجي أولي غونار سولسكاير. وحصل مورينيو، قبل أيام، على ما تبقى من مستحقاته المالية من نادي مانشستر يونايتد، المترتبة في عقده، والبالغ مجموعها 15 مليون جنيه إسترليني، علماً أن عقده مع النادي الإنكليزي ينتهي فعلياً في عام 2020.

وربطت بعض التقارير الصحفية، مؤخراً، مورينيو بقيادة نادي بنفيكا البرتغالي، الذي كان أول فريق يشرف على تدريبه في بداية مشواره، لكن انضمامه إلى فريق التحليل في قناة (بي إن سبورتس) يلغي تلك الفرضية.

وانفصل بنفيكا عن مدربه روي فيتوريا، لينتقل لقيادة نادي النصر السعودي، مقابل الحصول على 7 ملايين يورو حتى نهاية الموسم الحالي. وبحسب صحيفة Thesun الإنكليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد كانت قد وقَّعت عقداً جديداً مع مورينيو خلال شهركانون الثاني الحالي ، يبقيه مدرباً للفريق حتى عام 2020. وقالت الصحيفة إن التكلفة المالية الكبيرة لم تمنع النادي الإنكليزي من اتخاذ قراره القاضي بإقالة مورينيو، في ظل النتائج المخيبة للآمال، والمشاكل الكثيرة التي عصفت بالفريق تحت إدارة المدرب البرتغالي.