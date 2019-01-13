نقابة الاداريين / تطالب بتشريع قانون الخدمة الصحية و رفع نسبة المخصصات الادارية و العمل بالتوصيف الوظيفي

احمد عبد الصاحب كريم

طالبت اللجنة النقابية لاداريي المؤسسات الصحية العراقية الجهات المختصة في الحكومة العراقية و البرلمان و وزارة الصحة بالإسراع بتشريع قانون الخدمة الصحية و العمل بالتوصيف الوظيفي و ان تكون نسبة المخصصات الادارية (75%) من اجل ضمان حقوق الملاكات الادارية العاملة في وزارة الصحة

اوضح ذلك رئيس اللجنة النقابية لاداريي المؤسسات الصحية العراقية الاستاذ (صفاء عبد الحسين عباس) ان اهم مطالبنا هي تشريع قانون الخدمة الصحية الذي يضمن حقوق ملاكاتنا الادارية العاملة في وزارة الصحة و القانون يتضمن ان تكون نسبة المخصصات (75 %) و العمل بالتوصيف الوظيفي و رفع التسكين عن العناويين الادارية و الغاء التميز الوظيفي و ان تكون الترقية والترفيع من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الامر الادارية و الغاء التميز الوظيفي في وزارة الصحة حيث تم رفع مجموعة من المطالبات لوزارة الصحة و للسيد وزير الصحة الذي تفاعل معنا و كذلك تم رفع هذه المطالبات الى مجلس النواب و نخص بالذكر الاستاذ النائب عضو لجنة الصحة و البيئة البرلمانية (جواد الموسوي) و كذلك الموقف المشرف للنائب (حيدر عبد الكاظم الفوادي) الذي قام برفع مناشدة موظفي وزارة الصحة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء

و اكد عباس ان المهام الرئيسية للنقابة هو المطالبة بحقوق الاداريين و مساواتهم مع اصحاب المهن الطبية الصحية في مسالة مخصصات العمل و الخطورة و شمولهم بالتامين الصحي من اجل خلق بيئة متوازنة و تذليل الفوارق بين جميع العاملين في وزارة الصحة و المؤسسات الصحية و رفع مستوياتهم المعيشية حيث ان حقوق الاداريين شبه مسلوبة في المؤسسات الصحية لكون جميع الامتيازات و المناصب و الدورات و الدرجات الوظيفية مخصصة للأطباء و الصيادلة و المهن الطبية والصحية بينما لا ينال العامليين في الامور الادارية مثل هذه الحقوق و الامتيازات مع العلم ان طبيعة العمل متقاربة تقريبا من ناحية الدوام و العمل و الحقوق و الواجبات لكون الاداريين مشموليين بالدوام اثناء العطل و المناسبات الدينية و الوطنية الرسمية و الدوام المسائي و الانذار كما هو حال الأطباء و اصحاب المهن الطبية و الصحية و الاداريين معرضون للعدوى من الامراض الانتقالية و ذلك لقربهم و ملامستهم للمرضى من خلال ادخال المعلومات و املاء استمارات الدخول و الوقوف في الاستعلامات و الردهات و الطوارىء بالنسبة للمفتشين و كذلك موظفي الخدمة و كذلك تحدث الكثير من الاعتداءات من قبل بعض المراجعين اسوة بالاعتداءات على الاطباء و من يقوم بالاحصائيات الرسمية للمؤسسات الصحية و يدير عمل الوزارة و مديريات الصحة و المؤسسات الصحية كافة هم الاداريين حيث يقومون بتامين الرواتب و المستحقات و توفير الاعاشة و غيرها من الخدمات الاخرى المهمة و التي بدونها لا يستطيع الطبيب ممارسة عمله .

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