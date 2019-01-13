هدية مؤسسة الأسوار العكية

كتب: شاكر فريد حسن

حمل الي البريد من عكا الجزار والأسوار والتاريخ، التي أحبها بل أعشقها بكل اوردتي، من الغاليين يعقوب وحنان حجازي هدية نفيسة وهي كتاب ” معارج الابداع.. ما لم ينشر من الكتابات الأولى للأديب الشهيد غسان كنفاني”، الذي أعده شقيقه المقيم في سورية عدنان كنفاني، وكتاب” نشيد الزيتون.. قضية الأرض في الرواية العربية الفلسطينية ” للدكتور نضال الصالح “، وهما من اصدار مؤسسة الأسوار.

وكتبا لي في اهدائهما وتوقيعمها: ” بكل فخر واعتزاز نتقدم للأديب العريق شاكر فريد حسن بوافر التقدير والعرفان لدوره في نشر المعرفة والثقافة الوطنية.

دمتم أيها العزيز

حنان ويعقوب حجازي

وبدوري أتقدم لهما بأسمى معاني الود والمحبة وآيات الاحترام والتقدير والشكر الجزيل على هديتهما الجميلة التي زينت مكتبتي، وأثمنها عاليًا، وإن عبرت عن شيء فعن معدنهما وأصالتهما وروحهما الوطنية الباذخة، وكلنا اعتزار بهما وبمؤسسة الأسوار التي كان لها على الدوام ولا يزال الدور الثقافي الريادي والطليعي في رفد حياتنا الثقافية واثرائها بالاصدارات الأدبية والثقافية والسياسية والتاريخية الملتزمة لأهم الكتاب الفلسطينيين والعرب.

ألف تحية حب وشوق للصديقين العزيزين حنان ويعقوب حجازي، متمنيًا لهما دوام الصحة والعافية والعطاء والنشاط وخدمة الثقافة الوطنية الفلسطينية، والاستمرارية للأسوار الراسخة والثابتة كمآذن ومساجد عكا وأسوارها.!