وزارة التربية اتخذت العديد من الاجراءات في عودة المتسربين الى مقاعد الدراسة

تستمر الورشة التدريبية للمرشدين التربويين العاملين في مراكز حقك في التعليم لليوم الثالث على التوالي والتي تقيمها وزارة التربية بالتعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية ضمن برنامج فرص التعليم للشباب المتأثرين بالأزمات في العراق والمقامة في محافظة السليمانية للمدة من 11 الى 14 كانون الثاني 2019 .

مدير التعليم الابتدائي المتابع لشؤون مراكز حقك في التعليم بوزارة التربية السيدة شهرزاد مصطفى اكدت ان تنفيذ برامج مراكز حقك في التعليم تستهدف النازحين في مجتمعات النزوح والعائدين والباقين في مناطق النزاع والمجتمعات المضيفة هذه المراكز سبق لوزارة التربية خلال العامين الدراسيين 2016-2017 و2017-2018 على فتح مراكز حقك في التعليم التي تعنى بالأطفال بالفئة العمرية من 10-20 سنة لإعادتهم الى مقاعد الدراسة لنيل شهادة الدراسة الابتدائية كحد ادنى لغرض اكمال الدراسة المتوسطة النهارية او المسائية او التوجه الى الخارجي او التوجه الى قنوات العمل حسب تعليمات وزارة التربية وهذا ما لمسناه خلال قاعدة لمعلومات للسنتين المتتالية .

وأضافت مصطفى ان منظمة ميرسي كور الدولية ومن خلال تشكيل لجنة المدافعة المركزية والتي تضم ممثلين من الوزارة ولجنة التربية في مجلس النواب العراقي / لجنة التربية النيابية ولجان التربية والمنظمات في مجالس المحافظات التي يعمل فيها البرنامج وفرق العمل الميداني سارت بشكل صحيح باتجاه عودة المتسربين الى مقاعد الدراسة وهناك اجراءات في وزارة التربية والحكومات المحلية بمتابعة تطبيق قانون التعليم الالزامي ولكن ظاهرة التسرب لا زالت مستمرة، وزارة التربية وخلال السنوات اعقبت عام 2014 اتخذت العديد من الاجراءات في عودة المتسربين الى مقاعد الدراسة عن طريق اقامة الامتحانات للدور الثالث وإعطاء المعالجات الى للمحافظات الساخنة على وجه التحديد في عودة العائدين من خارج العراق الذين لم تكن لديهم القدرة على الحاق ابنائهم في مقاعد الدراسة .

وتابعت مصطفى انه تم التنسيق مع منظمة ميرسي كور من خلال البرامج التي قدمتها وهو برنامج تعزيز فرص الشباب لإعادتهم الى مقاعد الدراسة هذا البرنامج تم اضافة شي جديد وهو توفير المرشد التربوي في المركز لمعالجة المشاكل النفسية والاجتماعية للدراسين من خلال الدعم النفسي بالانشطة والفعاليات، وهذه المراكز تعالج مشاكل الاطفال عن طريق المرشد التربوي من خلال تواجده في المركز وتقربه من الدراسين والإدارة لبيان لمشاكل الاجتماعية النفسية التي تعرض لها الدارسين .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة