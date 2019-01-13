وزير الثقافة يطلق الحملة الوطنية لحماية التراث العمراني في بغداد

بغداد/ حسين باجي الغزي

الاحد 13-1-2019-الساعه 1200

بالنظر للتحديات الكبيرة التي تواجه التراث العمراني في بغداد وما يشكله ذلك من خسارة ثقافيه كبيرة بفقداننا لأبنية تراثية ولما تحمله هذة المباني في طياتها وتفاصيلها هوية عمرانية راسخة أطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الحملة الوطنية لحماية التراث العمراني في بغداد.

الحملة أطلقها الدكتور عبد الامير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والاثار عبر بيان لو سائل الاعلام

، وجاء في نص البيان:

.. نطلق حملتنا الوطنية لإنقاذ هذا الموروث المهم مناشدين جميع الفعاليات الرسمية والشعبية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام لمساندة ودعم جهود وزارة الثقافة/ الهيئة العامة للآثار والتراث في هذا المسعى الوطني النبيل.

وستتضمن محاور الحملة الخطوات التالية ::-

1- توثيق جميع المباني التراثية وإعلان تراثيتها في الجريدة الرسمية.

2- تحديث البيانات لجميع الأبنية الموثقة سابقا.

3-اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب العقارات الذين لايحسنون التعامل مع هذا التراث، وحسب قانون الاثار المرقم (55) لسنة 2002.

4- حملات لرفع الوعي من أجل الإعتراف والمحافظة على هذه الأبنية التراثية.

5- التنسيق مع الوزارات المعنية وأمانة بغداد لحفظ وصون المباني التراثية.

6- إقامة فعاليات ثقافية في المباني التراثية المهمة لتسليط الضوء على تاريخها وتراثها العمراني.

ان هذه الحملة ستكون في مرحلتها الأولى في العاصمة بغداد إلا أنها ستشمل جميع المحافظات في المراحل اللاحقة.هذا وبارك مختصون هذة الحملة والتي تعد أولى الخطوات لأعادة الهوية التاريخية والاثارية لبغداد الحبيبة .

أنتهى .