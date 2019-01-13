Fwd: تكرم المتفوقين من طلبة الامتحانات العامة HSC وخريجي الجامعات

تنظم “جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا” بالتنسيق مع لجنة الشباب في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي احتفالية لتكريم المتفوقين من طلبة الامتحانات العامة HSC وخريجي الجامعات للعام 2018 والاحتفاء بمنجزهم الدراسي والاكاديمي.

الاحتفالية التي دعي اليها شخصيات حكومية ونيابية واكاديمية واجتماعية تشمل :

– التعريف بالمتفوقين وتكريمهم

. ” من الامتحانات الى الجامعة ” – خبرة ونصائح طلبة جامعيين من المتفوقين الذين كرموا في سنوات سابقة الى زملائهم هذه السنة.

. مهارات إبداعية لطلبة متفوقين :

– فقرة موسيقية

– فقرة شعرية

. يرافق الاحتفالية أجواء موسيقية مع الدي جي زياد مقادسي

الجمعية تتوجه بالنداء الى عوائل جاليتنا الكريمة ومؤسساتها ومنظماتها بموافاتها باسماء المتفوقين من طلبة الامتحانات العامة HSC وخريجي الجامعات في موعد أقصاه 20 كانون الثاني يناير.

الزمان : عصر الاحد 10 شباط -فبراير

المكان : قاعة ستارز – نادي الماونتيز

101 Meadows Road – Mount Pritchard

للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال ب :

hani@korkis.com.au

bushraalobaidi@hotmail.com

hillsspecialists@bigpond.com

ahmadalmusa2@gmail.com

جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا

Dr Ahmad Alrubaie

Senior Consultant Gastroenterologist / Therapeutic Endoscopist

Senior Lecturer – University of NSW(UNSW)