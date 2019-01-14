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 ابو نؤاس وقصائده !  

 (*)    د. رضا العطار
 
النظم التالي من روائع شعره :
 
      لا يصرفّنك عن قصف واصباء   *  *   مجموعُ رأي ولا تشتيتُ اهواء
 
      واشرب سلافا كعين الديك صافية   *  *   من كفّ ساقية كالريم حوراء
 
      صفرا ما تركت زرقاء ان مزجت  *  *   تسمو بحظّين من حسن ولألاء
 
      تنزو فواقعها منها , اذا امتزجت   *  *      نزو الجنادب من مرج وافياء
 
      لها ذيول من العقيان تتبعها   *  *     في الشرق والغرب في نور وظلماء
 
      ليست الى النخل والأعناب نسبتها  *  *      لكن الى العسل الماذي والماء
 
      نتاج نحل خلايا غير مقفرة   *  *         خصّت بأطيب مصطاف ومشتاء
 
       ترعى ازاهير غيطان واودية   *  *     وتشرب الصفو من غُدر واحساء
 
       فطس الأنوف , مقاريف مشّمرة   *  *  خوص العيون , بريئات من الداء
 
       من مقرب عشراء ذات زمزمة   *  *              وعائذ متبع منها وعذراء
 
       تغدو وترجع ليلا عن مساربها   *  *            الى ملوك ذوي عزّ وأحباء
 
        كلّ بمعقله يمضي حكومته    *  *           في حزبه بجميل القول والراء
 
         لم ترع بالسهل انواع الثمار ولا   *  *      ما اينع الزهر من قطر وانداد
 
         زالت وزلن بطاعات الجماع فما   *  *        يَنينَ في خدر منها وأرجاء
 
         حتى اذا اصطك من بنيانها قرص   *  *   أروينها عسلا من بعد اصداء
 
         وآن من شُهدها وقتُ الشّيار فلم   *  *     تلبث بأن شُيّرت في يوم اضواء
 
          وصفقوها بماء النيل اذ برزت   *  *    في قدر قسّ كجوف الجُب روحاء
 
           حتى اذا نزع الروّاد رغوتها   *  *         واقصت النارُ عنها كل ضرّاء
 
           استودعوها رواقيدا مزفّتة   *  *                من اغبر قاتم منها وغبراء
 
           وكمّ افواهها دهرا على ورق   *  *        من حرّ طينة ارض غير ميثاء
 
           حتى اذا سكنت في دنّها وهدت   *  *       من بعد دمدمة منها وضوضاء
 
            جاءت كشمس ضحى في يوم أسعدها   *  *  من برج لهو الى افاق سرّاء
 
            كأنها ولسان الماء يُقرعُها                *  *    نار تأجج في أجام وقصباء
 
            لها من المزج في كاساتها حدق    *  *   تربو الى شربها من بعد اغضاء
 
             كأن مازجها بالماء طوّقها                *  *      منزوع جلدة ثعبان وافعاء
 
             فأشرب , هُديت , وغنّ القوم مبتدئا       *  *   على مساعدة العيدان والناء
 
             لو كان زهدكِ في الدنيا كزهدك في *  *  وصلي، مشيتِ بلا شكّ على الماء
 
ألأصباء = الأستهواء، السلاف = افضل الخمر، الريم = الظبي، تنزو= الوثب،
الجنادب = الجراد، الأفياء = الظلال، العقيان = الذهب، الغيطان = المتسع من الارض
الغدر = جمع غدير، الأحساء = السهل من الارض، الفطس = جمع افطس، المقاريف = اي العين الغائرة، بريئات من الداء = ليس بها داء، العشراء = التي مضى عشرة اشهر لحملها، الزمزمة = صوت النحل، العائذ = حديث الظهور، المسارب = المذاهب،
الاحباء = ندماء الملوك، القطر = المطر، الانداد = جمع ندى، ماينين = متعبين، اصطك = التصق، الاصداء = الظمأ، شيرت = جمعت، صفقوها = اي تحويل الخمرة من إناء الى آخر، الجب = البئر، الروحاء = ذات القاع القريب، نزع = ازالة، الرواقيد = الدن الكبير، كمّت = ختمت، الميثاء = السهلة، اجام قصباء = شجرة القصب، الاغضاء = اطباق الجفون، والحدق اي العيون.
 
* مقتبس من كتب ديوان ابي نؤاس لعمر فاروق الطباع.
 
الى الحلقة القادمة
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