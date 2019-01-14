 ابو نؤاس وقصائده !  

(*) د. رضا العطار

النظم التالي من روائع شعره :

لا يصرفّنك عن قصف واصباء * * مجموعُ رأي ولا تشتيتُ اهواء

واشرب سلافا كعين الديك صافية * * من كفّ ساقية كالريم حوراء

صفرا ما تركت زرقاء ان مزجت * * تسمو بحظّين من حسن ولألاء

تنزو فواقعها منها , اذا امتزجت * * نزو الجنادب من مرج وافياء

لها ذيول من العقيان تتبعها * * في الشرق والغرب في نور وظلماء

ليست الى النخل والأعناب نسبتها * * لكن الى العسل الماذي والماء

نتاج نحل خلايا غير مقفرة * * خصّت بأطيب مصطاف ومشتاء

ترعى ازاهير غيطان واودية * * وتشرب الصفو من غُدر واحساء

فطس الأنوف , مقاريف مشّمرة * * خوص العيون , بريئات من الداء

من مقرب عشراء ذات زمزمة * * وعائذ متبع منها وعذراء

تغدو وترجع ليلا عن مساربها * * الى ملوك ذوي عزّ وأحباء

كلّ بمعقله يمضي حكومته * * في حزبه بجميل القول والراء

لم ترع بالسهل انواع الثمار ولا * * ما اينع الزهر من قطر وانداد

زالت وزلن بطاعات الجماع فما * * يَنينَ في خدر منها وأرجاء

حتى اذا اصطك من بنيانها قرص * * أروينها عسلا من بعد اصداء

وآن من شُهدها وقتُ الشّيار فلم * * تلبث بأن شُيّرت في يوم اضواء

وصفقوها بماء النيل اذ برزت * * في قدر قسّ كجوف الجُب روحاء

حتى اذا نزع الروّاد رغوتها * * واقصت النارُ عنها كل ضرّاء

استودعوها رواقيدا مزفّتة * * من اغبر قاتم منها وغبراء

وكمّ افواهها دهرا على ورق * * من حرّ طينة ارض غير ميثاء

حتى اذا سكنت في دنّها وهدت * * من بعد دمدمة منها وضوضاء

جاءت كشمس ضحى في يوم أسعدها * * من برج لهو الى افاق سرّاء

كأنها ولسان الماء يُقرعُها * * نار تأجج في أجام وقصباء

لها من المزج في كاساتها حدق * * تربو الى شربها من بعد اغضاء

كأن مازجها بالماء طوّقها * * منزوع جلدة ثعبان وافعاء

فأشرب , هُديت , وغنّ القوم مبتدئا * * على مساعدة العيدان والناء

لو كان زهدكِ في الدنيا كزهدك في * * وصلي، مشيتِ بلا شكّ على الماء

ألأصباء = الأستهواء، السلاف = افضل الخمر، الريم = الظبي، تنزو= الوثب،

الجنادب = الجراد، الأفياء = الظلال، العقيان = الذهب، الغيطان = المتسع من الارض

الغدر = جمع غدير، الأحساء = السهل من الارض، الفطس = جمع افطس، المقاريف = اي العين الغائرة، بريئات من الداء = ليس بها داء، العشراء = التي مضى عشرة اشهر لحملها، الزمزمة = صوت النحل، العائذ = حديث الظهور، المسارب = المذاهب،

الاحباء = ندماء الملوك، القطر = المطر، الانداد = جمع ندى، ماينين = متعبين، اصطك = التصق، الاصداء = الظمأ، شيرت = جمعت، صفقوها = اي تحويل الخمرة من إناء الى آخر، الجب = البئر، الروحاء = ذات القاع القريب، نزع = ازالة، الرواقيد = الدن الكبير، كمّت = ختمت، الميثاء = السهلة، اجام قصباء = شجرة القصب، الاغضاء = اطباق الجفون، والحدق اي العيون.

* مقتبس من كتب ديوان ابي نؤاس لعمر فاروق الطباع.