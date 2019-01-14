اخبار وهمية عن هيئة إستثمار بغداد

” شاكر الزاملي / المرجعية الدينية الرشيدة صمام آمان العراق ”

تناقلت أحد الصفحات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) والمنتحلة لصفة قناة دجلة الفضائية اليوم تصريحاً عن المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد (يحذر فيه من إمتداد نفوذ مافيات فساد تابعة للمرجعية وهيمنتها على الإستثمارات في بغداد ) .

وبهذا الصدد نود التوضيح أن المهندس شاكر الزاملي لم يدلي بأي تصريح إلى هذه القناة أو أي وسيلة إعلامية أخرى يتطرق فيه إلى مقام المرجعية الدينية العليا الذي يعدها صمام الآمان والإستقرار في العراق ودورها الكبير في فتوى الجهاد الكفائي التي حفظت البلاد من الإنجرار إلى حرب طائفية مؤلمة تحرق الأخضر واليابس ، اذ أفشلت مخططات المنحرفين الذين يعملون في الليل والنهار على إثارة النعرات الطائفية والتكفير الظالم والمروق عن الأخلاق الحميدة .

وهنا يدعو الزاملي كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وإعتماد المصداقية في نقل الأخبار وعدم إلصاق الأكاذيب بالآخرين لإثارة الشارع العراقي وتشويه صورة الأخرين لغايات معروفة مؤكداً ( نحن أبناء المرجعية الدينية العليا وجنود أوفياء لها وفي خدمة وطننا الحبيب وصالحه العام ) .