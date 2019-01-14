البرلمان يسلم وزارة الصناعة مسارات احياء المنتج الوطني ومصانعه

سلمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وزير الصناعة العراقي، جملة مطالب لاحياء المنتج الوطني والمصانع المحلية.

وقال رئيس السن للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حسن جلال الكناني في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة وزير الصناعة واعضاء اللجنة، ان لقاء اللجنة مع الوزير من اجل الارتقاء بالصناعة العراقية للقطاع العام والخاص مما له الاثر في مساهمة توفير فرص العمل لابناء الشعب.

واكد ان اللجنة اكدت على الوزير ضرورة اعادة و تاهيل كافة الموسسات الصناعة في المحافظات كافة، والغاء دمج كافة الشركات.

وشدد على ضرورة “حماية المنتج الوطني العام والخاص للنهوض بالواقع الانتاجي والقضاء على البطالة، داعيا الى تشكيل لجنة على مستوى عالي لدراية الواقع الصناعي والاقتصادي في العراق وخصوصا شركات وزارة الصناعة وهيئة التصنيع العسكري السابقة”.

وطالب “بايقاف استيراد كافة البضائع من دول الجوار والخارج باستثناء المواد الاولية الداخلة في الانتاج والمواد الاحتياطية لاعادة تاهيل الصناعات العراقية، موكدا يجب الزام كافة الوزارات مع للتعاقد مع وزارة الصناعة حصرا دون وسيط لتشجيع المنتج الوطني.

واضاف “تفعيل قطاع المصرف الحكومي لدعم المشاريع الانتاجية للنهوض بالواقع الصناعي في العراق وفرض ضرائب عالية على الاستيراد لتشجيع المنتج الوطني الاسراع بقانون المدن الصناعية في كافة المحافظات”.

من جانبه قال وزير الصناعة والمعادن ان اجتماع الوزارة وكادرها المتقدم في اجتماعها الاول مثمر وايجابي”.

واوضح “ناقشنا عدة فقرات وخرجنا بقرارات للالتزام بكافة البنود وخصوصا الزام الوزارات للتعاقد مع الصناعة اضافة الى اقامة المدن الصناعية”.

واكد ان وزارة الصناعة ستشهد نهضة صناعية لترك الاثر الايجابي ونعيد ثقة المواطن في المنتجات العراقية ونعيد صنع في العراق.