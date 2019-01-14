البناء: مفاوضات تمرير الفياض فشلت

كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، الاثنين، عن فشل المفاوضات السياسية بشان تمرير مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، مشيرا الى ان عبد المهدي مصر على تقديم الفياض امام البرلمان.

وقال البلداوي في تصريح ان “هناك حوارات بين الكتل السياسية لاكمال الكابينة الوزارية، الا ان كل طرف ما زال متمسكاً برأيه بشأن المرشحين”.

واضاف ان “وزارة الداخلية لم يطرأ اي تغيير على مرشحها فالح الفياض، على الرغم من ان هناك مناقشات ومقترحات على ان يكون وكيل الوزير من كتلة والوزير من كتلة اخرى، الا ان تلك المقترحات فشلت ولم تنفذ، كما فشل ايضاً مقترح التصويت السري على المرشحين”.

وبين ان “رئيس الوزراء رفض استبدال المرشحين واشترط ان يتم التصويت داخل البرلمان سواء بالسلب او الايجاب، ومن ثم بعدها يقوم باستبدال المرشح الذي لم يحصل على الاصوات الكافية”.

واوضح ان “الحل الاخير الذي تم التوصل اليه، هو التصويت على المرشحين داخل البرلمان وفي حال لم يحصل احدهم على الاصوات المؤهلة فأنه يستبدل، كما ان بعض الكتل تطالب بأن يكون التصويت سري، الا ان الموضوع لم يحسم بشكل نهائي، حيث ما زال الاصلاح مصراً على عدم ترشح الفياض لمنصب الداخلية”.