البنك المركزي العراقي يمنح عشرات المليارات لمشاريع المواطنين

اعن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، منحه عشرات المليارات الى المصارف لاقامة مشاريع للمواطنين.

وقال البنك في بيان “انطلاقا من المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي بإعلان البنك المركزي عن مبادرته الواحد تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منح البنك المركزي العراقي المصارف المشاركة في هذه المبادرة اكثر من ٣٣ مليار دينار خلال العام 2018 لاقراض المواطنين الراغبين بانشاء مشاريع جديدة”.

واضاف ان “اجمالي المبالغ الممنوحة الى المصارف منذ انطلاق مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام ٢٠١٥ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٨ بلغت اكثر من ٧٣ مليار دينار توزعت تلك مشاريع على مختلف القطاعات كانت نسبة القطاع التجاري ٥٩٪ والخدمات 25٪ والصناعي 12٪ والزراعي 4٪”.

وتابع البيان “يشارك في هذه المبادرة 34 مصرفا منها 33 مصرفا اهليا ومصرف حكومي واحد، فيما تراوحت مبالغ الإقراض لهذه المشاريع من خمسة ملايين دينار الى خمسين مليون دينار، ومن الممكن ان تصل الى 100 مليون دينار بعد موافقة البنك المركزي”.