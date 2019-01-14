البيشمركة: لا اتفاق لعودة قواتنا الى المناطق خارج ادارة اقليم كوردستان

نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان جبار ياور، اليوم الأحد، وجود أي اتفاقات أو محادثات أو إجتماعات رسمية بين الوزارة ووزارة الدفاع العراقية حول عودة قوات البيشمركة الى المناطق التي تقع خارج إدارة إقليم كوردستان”، والتي تسمى “المتنازع عليها”.

وجاء في بيان لياور ان وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية توصلا الى قناعة تفيد بأن أفضل طريقة للقضاء على “داعش” وتحركاته في مناطق ديالى وصلاح الدين وكركوك ومخمور والموصل، ستكون بإستئناف العمل العسكري والأمني المشترك بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية للحد من تحركات “داعش”.

وأضاف، ان من المؤمل إجراء إجتماعات ومحادثات مفصلة ورسمية حول الآلية المناسبة لهذا الأمر، مضيفا ان اي خبر ينشر خارج إطار هذا البيان هو “عار عن الصحة”.