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التربية وميرسي كور يختتمان الورشة التدريبية للمرشدين التربويين العاملين في مراكز حقك بالتعليم

تعمل على تأهيل ٤٣ مرشداً لتنفيذ برامج الدعم النفسي للشباب المتأثرين بالأزمات لإعادتهم للمقاعد الدراسية

اختتمت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية الورشة التدريبية للمرشدين التربويين العاملين في مراكز حقك في التعليم والتي استمرت اربعة ايام على التوالي في محافظة السليمانية وتم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين فيها .

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فراس محمد حسن : ان الورشة حققت الاهداف المرجوة لإقامتها وتم رفد المرشدين التربويين المشاركين فيها بالمعلومات الهادفة الى توسيع دائرة تنفيذ البرنامج بما يخص الدعم النفسي للشباب تاركي المقاعد الدراسية ليشمل اكبر عدد من المناطق في مختلف المحافظات .

وأكد ان المنظمة والوزارة قامت خلال برنامج تعزيز فرص الشباب لإعادتهم الى مقاعد الدراسة بتوفير المرشد التربوي في مراكز حقك في التعليم لمعالجة المشاكل النفسية والاجتماعية للدراسيين من خلال الدعم النفسي بالأنشطة والفعاليات ، وهذه المراكز تعمل على معالجة مشاكل الاطفال عن طريق المرشد التربوي من خلال تواجده في المركز وتقربه من الدراسيين والإدارة لبيان لمشاكل الاجتماعية النفسية التي تعرض لها الدارسين .

ولفت الى توزيع شهادات تقديرية للمرشدين التربويون المشاركون في الورشة ، وستكون هناك متابعات مستمرة لعملهم ومدى تطبيقهم لما تلقوه من معلومات خاصة لإعادة الشباب المتأثرين بالأزمات الى المقاعد الدراسية وآلية تطبيق تلك المعلومات على ارض الواقع.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة

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