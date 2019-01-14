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الدخيلي يعرض على شركة صينية مشروع تأهيل البنى التحتية لعدد من مناطق مركز مدينة الناصرية

المكتب الاعلامي

عرضَ النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي على شركة HANSOM GROUP)) الصينية مشروع تأهيل البنى التحتية لعدد من مناطق مركز مدينة الناصرية والتي تعاني من نقص الخدمات و تردي الواقع الخدمي .

وقال الدخيلي ان ” المحافظة عرضت على الشركة الصينية تأهيل البنى التحتية للمناطق الواقعة خلف السريع ومنطقة مدينة الصدر والتي تعاني من نقص حاد بموضوع الخدمات , مشيراً الى ان الاموال التي ستخصص للمشروع هي من اموال القرض الصيني التي قدمته الحكومة الصينية للعراق “.

وأضاف ان ” الحكومة المحلية في ذي قار تعهدت للشركة المستثمرة بتوفير الحماية الامنية لكوادرها فضلاً عن تقديم كافة انواع التسهيلات الفنية والادارية للشركة , مبيناً ان المحافظة تنتظر رد الشركة المستثمرة على العرض الذي قدمته المحافظة من اجل بدء إجراءات التنفيذ “

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