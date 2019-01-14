الشحاذ يمدح الشحاذ

احمد كاظم

لان الطيور على اشكالها تقع فالشحاذ (مزّوني) يكيل المدح لملك الاردن الشحاذ و الاثنان من نفس الطينة.

مزوني يتكلم عن الكرامة و الحياء و الشرف و هو فاقدها لانه شحاذ من دول الجوار على راسها السعودية التي يمجدها كما يمجد الاردن العاق ملكا و حكومة و شعبا.

مزوني يقول ان الاردن شحاذ لانه في ضائقة اقتصادية و هذا تبرير بائس لان من يشحذ عليه ان يقدم الخضوع و الطاعة لمن يتفضل عليه و مزوني افضل مثال على ذلك.

مزوني وهابي الهوى كملك الاردن العاق ما يفسر تمجيده و تبجيله لسيده (صاحب الجلالة).

ملاحظة: حضور رؤساء العالم لتشييع المقبور ابن زين لانه باع فلسطين و الفلسطينيين لإسرائيل و تزوج يهودية انجبت الملك الشحاذ الحالي ليثبت ولائه للإسرائيل و حاضنيها.

باختصار: قد بان معدن مزوني الرديء بتعليقه.