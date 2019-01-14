العراق يبلغ ايران: نتطلع لمستقبل افضل لعلاقاتنا

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، ان سياسة العراق مبنية على اقامة افضل العلاقات مع جيرانه كافة، ويتطلع لمستقبل افضل للعلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية.

واعرب عبدالمهدي عن ارتياحه للمباحثات التي وصفها بالناجحة التي اجراها رئيس الجمهورية في طهران وأمله في ان تؤدي الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين الى تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه اكد ظريف وقوف الجمهورية الاسلامية الى جانب العراق وحكومته وتعزيز نظامه السياسي والديمقراطي والسعي لتوسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. بحسب بيان لمكتب عبدالمهدي.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاحد زيارة للعراق تشمل بغداد واقليم كوردستان والنجف، للقاءات مع أفرقاء سياسيين واقتصاديين في هذا البلد، وذلك بعد بضعة ايام من دعوة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بغداد الى الكف عن التعويل على ايران في مجال الطاقة.

وايران هي ثاني مصدر للعراق. وحصلت بغداد على إعفاء موقت من واشنطن مع بدء تنفيذ آخر رزمة من العقوبات الاميركية على ايران.

واذا كان بومبيو دعا بغداد الاربعاء الى عدم التعويل على ايران في مجال الطاقة، فان بغداد وطهران دعتا الاحد الى مزيد من التبادل.