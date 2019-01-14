القبض على المتسببين الرئيسين لمشاجرة “الحمام” في أربيل

افاد مدير شرطة محافظة اربيل اللواء عبد الخالق طلعت بالقاء القبض على متهمين اثنين بمشاجرة الحمام في اربيل التي اسفرت عن مقتل واصابة خمسة اشخاص.

وقال طلعت انه تم القاء القبض على متهمين اثنين بقتل رجل ونجله في المشاجرة المسلحة التي اندلعت مساء امس الاول في حي “مام زاوا” في اربيل، مشيرا الى ان المتهمين اعترافا بذنبهما.

واضاف ان المتهمين تم حبسهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وكان مصدر بالشرطة وشهود عيان قد افادوا يوم السبت ان شخصا ونجله قتلا في مشاجرة تطورت الى نزاع مسلح في حي بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر والشهود ان مشاجرة اندلعت مساء امس الاول في حي “مام زاوا” في اربيل ادى الى مقتل شخص وابنه.

واضاف المصدر و الشهود ان ثلاثة اخرين اصيبوا بجروح جراء تلك المشاجرة، مشيرين الى ان النزاع المسلح اندلع بين الاسرتين المتشاجرتين بسبب خلاف بين مراهقين اثنين على حمام.