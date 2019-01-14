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المحكمة الاتحادية العليا: لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية

أكدت المحكمة الاتحادية العليا دستورية مادة تجيز لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية في اطار ممارسة مهامه.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم (13) لسنة 2018، كانت احداها المادة (15)”.

واضاف الساموك، ان “تلك المادة اجازت للعضو مجلس النواب اجراء المخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة في اطار ممارسته مهامه، وحددت مدة للاجابة عليها”.

واشار، إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تخرج في مضمونها عن مسالة تنظيمة، وليس فيها مخالفة لاحكام الدستور”.

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