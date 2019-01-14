الملا بختيار: نفط كركوك يهرب بصهاريج المسؤولين ويباع في السليمانية

نشر مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار، اليوم الاحد، نسب ومستوى الفساد وتراجع الديمقراطية في العراق واقليم كوردستان، محذرا من استمرار هذه العملية.

وكتب بختيار مقالا تحت عنوان “مخاطر تراجع الديمقراطية وتنامي الفساد (بالاحصاءات والاعداد)” تحدث فيه عن نهب النفط العراقي والفساد المتراكم في البلاد.

واوضح بختيار انه في ابار نفط (جمبور) في ناحية تازه خورماتو في كركوك تتم يوميا عملية سلب 30 الف برميل من النفط وتعبأ في صهاريج تابعة للمسؤولين في طوابير، مضيفا ان قوافل سيارات النفط المسروق تتوجه ليلا الى السليمانية في طوابير وتباع في اوقات وتعاملات خاصة.

واضاف بختيار انه في الانتخابات المقبلة والايادي الملونة للانتخابات والدعايات الاعلامية والنفوذ المسلح لن يقاوم التغيير في المعادلات الاجتماعية والسياسية والنفسي للرأي العام.

وتابع ان مسار التغييرات التاريخية لن تقف على طرف، متوقعا حصول انعطافة منتظرة في الانتخابات وتعمق الاحتجاجات المنتظرة.