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امانة بغداد تعيد فتح شارع بعد غلقه 15 عاماً

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن فتح الشارع المحاذي لطريق مطار بغداد الدولي قرب ساحة عباس بن فرناس بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد بعد غلق دام لـ(15) عاما لتسهيل حركة سير المرور.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان ان “ملاكات دائرة بلدية الرشيد بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد قامت بفتح شارع (21) ضمن المحلة (893) الرابط بين شارعي (2و12) بمنطقة حي الفرات”.

واضافت ان “ملاكات الدائرة البلدية نفذت حملة في الشارع تضمنت رفع النفايات وفتح الانسدادات في شبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار وانشاء عدد من مشبكات تصريف مياه الامطار ورفع الكتل الكونكريتية لتسهيل دخول مراجعي مستشفى الفرات العام”.

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