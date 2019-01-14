بالارقام.. مفوضية تكشف ضحايا حوادث السير وتكشف أسبابها

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الاحد، إن المفوضية أشرت ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث الطرق بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وفي السيارات المستخدمة من قبل المواطنين وقدم الطرق.

واضاف في بيان “بلغ عدد الحوادث المرورية (١٦٥٨٧) وبلغ عدد الوفيات (٥١٥٢) وبلغ عدد الجرحى (١٨٤٠٤)”.

وأوضح الغراوي ان “النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث كان لحوادث الاصطدام بعدد وصل إلى (١٢٤٢١) حادث اصطدام وتليها حوادث الدهس بعدد (٣٢٦٧) حادثا، كما أن إجمالي الحوادث حسب صنف الطرق، ففي الطرق الرئيسية بلغ (٤٦٩٥) حادثا تليها الطرق الفرعية بعدد (١٧٧٩) حادثا”.

وطالب “بشكل عاجل مديرية المرور العامة بتطبيق متطلبات السلامة في السيارات ومطابقة معايير السلامة في السيارات المستوردة ومتابعة اعمار السائقين ووضع غرامات مالية عالية وعقوبات رادعة للحد من سرعة السياقة، كما نطالب امانة بغداد ووزارة الإسكان والتعمير في كافة المحافظات بإعادة تأهيل الطرق وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية فيها”.