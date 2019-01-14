قال الخبير في الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور محمد عز العرب، إن الإعلان عن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة “العديد” القطرية ليس بالجديد، وسبقأن تم الاعلان عن اتخاذها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول الاستفادة من التباعد بين أطراف الأزمة القطرية.

وأضاف عز العرب خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن المتسبب في الأزمة “الخليجية القطرية” هي الدوحة وسلوكها الداعم للإرهاب والتطرف العابرللحدود، وعدم رغبتها في سلك مسلك قائم على المراجعة والنقد الذاتي بسبب التدخلية ومحاولاتها لإزعاج دول الجوار.

وأوضح عز العرب أن هناك محاولات من قبل الدوحة بأن تتم ممارسة ضغوط من قبل واشنطن على رباعي المقاطعة العربية، إلا أنها لم تنجح خلال عام ونصف، ورأى أن قطر تشعر بحجم الأضرارالكبير الذي لحق بها خاصة مع طول الفترة، مؤكداً أنه هناك ارتباط شديد في توجهات الادارة الأمريكية تجاه الإقليم ككل.

