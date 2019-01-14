القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تم بعونه تعالى وبتعاون وتظافر الاعلاميين والمثقفين من كل دول العالم تم تاسيس الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الثقافي والاعلامي ليكون منبرا حرا وسلما للعطاء والابداع وفتح افاق جديدة للمجتمعات لزرع الامل والتفاؤل والخير والامن والامان والسلام والتنمية وعلى هذا الاساس تم تحديد اهداف وبرامج الاتحاد الذي اطلق عليه تسمية ( IMICMF )

كما تم الاعلان رسميا للانضمام اليه من قبل الجمعيات والاتحادات والمنظمات والاكاديميات والكليات والمؤسسات لخلق جو من التفاعل الايجابي الذي يخدم المجتمعات ويقرب وجهات النظر والتطلعات وخاصة فئة الشباب والابتعاد عن التعصب والعنصرية والتفرقة وادانة الارهاب بكل اشكاله وفتح قنوات الاتصال بين الدول بالمجالات الثقافية والاعلامية والرياضية والاجتماعية لنشر ثقافاتها وحضارتها وتعزيز اواصر الاخوة والصداقة وزرع المحبة والاحترام وتبادل الخبرات لاجل الصالح العام .

المقر المقترح الرئيسي والمقرات الاقليمية

المملكة العربية السعودية – الرياض

مصر – القاهرة

سويسرا – جنيف

امريكا – واشنطن

الاهداف

يعتبر الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الثقافي والاعلامي من الهيئات الأهلية ذات النفع العام وله الشخصية الاعتبارية ويعمل على تنظيم الاعمال للتسويق والاستثمار الثقافي والاعلامي ونشرها ورفع مستواها الفني والاداري والتنظيمي واللوجستي.

4- الاختصاصات

* وضع السياسة العامة التي تحقق نشر التسويق والاستثمار الثقافي والاعلامي في العالم وعلى كافة المستويات .

* رفع المستوى الفني والإداري والثقافي والاعلامي .

* تنظيم الدورات والندوات والمؤتمرات والمهرجانات والزيارات والمنتديات وتبادل الخبرات مع وضع اللوائح المختلفة بما لا يتعارض مع القواعد والقوانين الدولية.

* إدارة شؤون التسويق والاستثمار الثقافي والاعلامي من جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية ووضع البرامج والمشروعات والإشراف على تنفيذها.

* فتح باب الانتساب لكل من يرغب الانضمام للاتحاد كاشخاص او منظمات او مؤسسات

* عقد المؤتمرات وتنظيم البحوث والدراسات المتعلقة بالتسويق والاستثمار الثقافي والاعلامي

* إقامة دورات ودراسات التدريب وطنيا ودوليا والمشاركة في هذه الدورات والدراسات عربياً وقارياً ودولياً بغرض إعداد الكوادر المتخصصة

* الموافقة على المشاركات الخارجية للهيئات الأعضاء في الاتحاد

* منح الألقاب والشهادات والجوائز.

* تسجيل واعتماد اتحادات الدول العربية والاجنبية بمجال التسويق والاستثمار الثقافي والاعلامي في حدود النظم واللوائح الداخلية للاتحاد.

* تمثيل الاتحاد في المؤتمرات والاجتماعات العربية والقارية والدولية

* منح شهادات مزاولة العمل والتدريب للهيئات الأعضاء ( الترخيص).

* منح رخص التدريب والتعليم للخبراء المعتمدين لدى الاتحاد.

*الإشراف على فتح آفاق جديدة أمام ذوى الإحتياجات الخاصة ليمارسوا حقوقهم على قدم المساوة مع الإسوياء من خلال ممارسة الأنشطة الثقافية والاعلامية ولكلا الجنسين ومعايشتهم لإثبات ذاتهم للتفوق فى المجالين المذكورين.

5- التشكيل

يجري تشكيل الاتحاد بانتخاب او تعين الهيئات التالية :-

مجلس الامناء (21 ) شخص

المكتب التنفيذي ( 9 ) اشخاص

الهيئة الاستشارية العليا (21 ) شخص قابلة للزيادة حسب الحاجة

6 – التسجيل

يجري تسجل الاتحاد رسميا في منظمة الام المتحدة كمنظمة رسمية معترف بها حسب الضوابط والانظمة المعمول بها وتسديد قيمة الاشتراك وفتح مقر له وفتح حساب جاري في جنيف .

7- الصلاحيات

اولا . يجري العمل وفق الاسس والضوابط والنظام الاساسي للاتحاد لما يؤدي الى خدمة المجتمعات كافة بالمجالين الثقافي والاعلامي .

ثانيا . التنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة والشركاء لتنفيذ برامج وخطط ومشروعات الاتحاد التنموية .

ثالثا . دعوة السفارات للدول الشقيقة والصديقة لدراسة البرامج والمشروعات التي يعدها الاتحاد لتقديم الاسناد لتنفيذها كل ضمن صلاحياته .

رابعا . اعداد مشروعات وبرامج ممولة تخدم المجتمعات وتعزز العلاقات منها مشروع توثيق التراث ومشروع تواصل الشعوب للسلام والتنمية ومشروع تدريب وتنمية قدرات المثقفين والاعلاميين .

خامسا . توقيع الاتفاقيات الخاصة بالتعاون العلمي والاداري والفني واتفاقيات المقر للحصول على الحصانة الدبلوماسية لاعضاء الاتحاد .

سادسا . عمل موقع رسمي للاتحاد

8- الواردات

تكون واردات الاتحاد وعقب تسجيله رسميا واعتماده دوليا : –

اولا . الاشتراكات للاعضاء .

ثانيا – ودائع مجلس الامناء .

ثالثا – عائدات المشاريع .

رابعا – عائدات التسويق للفعاليات ( الندوات – المؤتمرات – المهرجانات – ورش العمل)

خامسا – عائدات النشر والاعلانات وتبادل الاخبار .

10 – المقترحات

يعرب الاتحاد عن ترحيبة واستعداده لتلقي اية مقترحات او توجيهات او رؤى تغني مسيرة الاتحاد نحوا الافضل وعلى الايميل التالي : –

Ischo20032000@yahoo.com

موبايل واتساب فايبر 00201156052862

00201060684391

ومن الله التوفيق