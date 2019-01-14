ترامب: سندمر تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت أكراد سوريا

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، تركيا من كارثة اقتصاديّة في حال شنّت هجومًا ضدّ الأكراد بعد انسحاب القوّات الأميركيّة من سوريا، داعيًا في الوقت نفسه الأكراد إلى عدم “استفزاز” أنقرة.

وكتب ترامب على تويتر أنّ الولايات المتّحدة “ستُدمّر تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد”، مضيفًا “وبالمثل، لا نُريد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا”.

وقال ترامب إنّ “روسيا وإيران وسوريا كانت أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتّحدة الطويلة المدى لتدمير تنظيم الدولة الإسلاميّة في سوريا (…) نحن استفدنا من ذلك أيضًا، لكنّ الوقت حان الآن لإعادة قوّاتنا إلى الوطن. أوقفوا الحروب التي لا تنتهي!”.

وكان الرئيس التُركي رجب طيّب إردوغان قد رفض بشدّة الثلاثاء الموقف الأميركي الداعي إلى ضمان حماية القوّات الكرديّة المسلّحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوّات الأميركيّة، وتزامن كلامه مع وجود مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أنقرة.

وتتعلّق الخلافات بين الدولتين بوحدات حماية الشعب الكرديّة، ففي حين تعتبرها أنقرة قوّات “إرهابيّة”، تُدافع عنها واشنطن لدورها الكبير في قتال الجهاديّين.

وهدّدت أنقرة مرارًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بشنّ هجوم لطرد هذه القوّات من شمال سوريا.

وكان بولتون صرّح خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، أنّه يجب توافر شروط من بينها ضمان سلامة الحلفاء الأكراد، قبل انسحاب القوّات الأميركيّة من سوريا.

واعتبر إردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة الثلاثاء أنّ تصريحات بولتون “غير مقبولة بالنسبة إلينا، ولا يمكن التساهل معها”، وذلك بعد لقاء جمع في أنقرة بين بولتن وإبراهيم كالين، المتحدّث باسم الرئاسة التركيّة.

وأضاف إردوغان “لقد ارتكب جون بولتون خطأ فادحًا”.