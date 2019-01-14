تقرير فرنسي: تركيا نهبت ماقيمته 130 مليون يورو من محصول الزيتون في عفرين

مآسي عملية “غصن الزيتون”

خصصت مجلة “لوبوان” الفرنسية ملفا كاملا لـ “تخلي الغرب عن الكورد” تحت عنوان “مأساة الكورد”. الملف تضمن مقابلة مع المؤرخ “بوريس جيمس” صاحب كتاب Les Kurdes, un peuple sans état “الكورد، شعب من دون دولة” الصادر عن دار “تالاندييه”، الى جانب تحقيقات كشفت كيف “قامت تركيا بنهب محصول الزيت في عفرين، وقد بلغت قيمته 130 مليون يورو العام الماضي، بعد ان هجّرت انقره 200 الف كوردي من المنطقة لدى استيلائها عليها في 18 من مارس/ آذار الماضي خلال عملية أطلق عليها ، يا للمفارقة،” تقول “لوبوان”، اسم “غصن الزيتون”.

تطهير عرقي لكورد عفرين

وتشير “لوبوان” الى ان “عائلات عفرين الكوردية، التي لجأت الى فرنسا، تستعد لتقديم شكوى ضد تركيا بتهمة التطهير العرقي لكورد عفرين من خلال الخطف والتعذيب والنهب الممنهج وهي جرائم يمكن إدراجها تحت خانة الجرائم ضد الإنسانية” تقول “لوبوان”.