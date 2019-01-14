جنايات واسط تقضي حكماُ بالسجن المؤبد لمدان بارتكاب “الدكة العشائرية”

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات واسط اليوم الاثنين حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان ارتكب جريمة الدكة العشائرية في المحافظة، لافتة إلى أن الحكم صدر وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب النافذ.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الهيئة الاولى في محكمة جنايات واسط نظرت قضية مدان ارتكب جريمة الدكة العشائرية واستهدف خلالها منزل احد المواطنين باطلاق العيارات النارية من بندقية (كلاشنكوف) في قضاء الكوت منطقة حي الجهاد”.

وأضاف البيان ان “المحكمة وجدت الادلة المتحصلة والمضبوطات كافية لإدانة المتهم وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.