خلال استقباله وزير الخارجية الايراني.. رئيس الجمهورية يؤكد اتباع الحل السياسي لتسوية المشاكل في المنطقة

استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام، ببغداد، اليوم الاثنين 14-1-2019، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

واكد سيادته خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز علاقاته الثنائية مع الجارة ايران، وهذا مطلوب ليس فقط لخدمة الشعبين بل لإمن واستقرار عموم المنطقة ايضاً، مشيراً الى ان العراق وايران يشكلان ثقلاً كبيراً وتاثيراً مهماً في الساحتين العربية والاقليمية.

واضاف رئيس الجمهورية ان دول المنطقة اليوم امام مسؤولية كبيرة تتمثل بتجاوز الازمات، واتباع الحل السياسي لتسوية المشاكل فيها، مشدداً على ان الظروف الصعبة والحساسة التي تشهدها المنطقة تحتم علينا تنسيق الجهود والعمل من اجل ايجاد حوار مشترك وبنّاء مع جميع الاطراف لتثبيت دعائم الاستقرار الاقليمي.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويره، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الاحداث والقضايا العربية والدولية.

من جانبه اعرب وزير الخارجية الايراني عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي، مجدداً موقف بلاده الداعم لحكومة العراق وشعبه على مختلف الصعد.