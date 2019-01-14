د.اياد علاوي يحذر من تفاقم الاوضاع في المناطق المختلف عليها ويشدد على ضرورة اطلاق

حوار وطني عاجل يجد حلولاً للاوضاع هناك

استقبل زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي في مكتبه، وفداً كوردياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور اوميد صباح المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان .

جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع على الساحة المحلية وسبل توثيق العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ونتائج الزيارة الاخيرة للسيد مسعود بارزاني الى بغداد، اذ اكد الدكتور علاوي ان ضعف التنسيق وعدم متابعة القرارات والاتفاقات السياسية كانت ابرز اسباب الخلاف الحاصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، خاصةً فيما يتعلق بسن قوانين اساسية مثل قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات والواردة نصوصها في الدستور العراقي.

كما أكد اللقاء ضرورة وجود تنسيق فاعل بين بغداد واربيل خصوصاً فيما يتعلق بحل الاشكالات حول الموازنة العامة، فضلاً عن الاتفاق على تنسيق المواقف حول انتخابات مجالس المحافظات المحافظات وتصحيح عمل مفوضية الانتخابات التي لم تكن قادرة على ادارة العملية الانتخابية الاخيرة بشكل مقبول .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

زعيم ائتلاف الوطنية