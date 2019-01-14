رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي.. ويؤكد دور العراق المحوري في محاربة التطرف والارهاب

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين 14- 1 – 2019 وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق له.

وأكد سيادة الرئيس خلال اللقاء اهمية دور العراق المحوري في محاربة التطرف والارهاب وتجفيف منابعه، وسعيه الجاد لترسيخ السلم والاستقرار بالمنطقة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، مشيراً إلى ان العراق حريص على تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي نحو آفاق اوسع.

كما اشاد سيادته بالدور الايجابي للاتحاد الاوربي ومساندته للحكومة العراقية سياسياً وامنياً واقتصادياً، مضيفا ان العراق يتطلع للمزيد من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

بدوره، جدد وزير خارجية فرنسا حرص بلاده على استمرار دعم العراق في المجالات كافة، ووجه لودريان دعوة من الرئيس الفرنسي الى رئيس الجمهورية لزيارة فرنسا حيث وعد سيادته بتلبيتها في وقت مناسب.