رئيس مجلس القضاء الأعلى يفتتح قاعة حمورابي في استئناف الرصافة

بغداد/ إعلام القضاء

افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح اليوم الموافق 14/1/2019 قاعة حمورابي في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “القاضي فائق زيدان افتتح اليوم قاعة حمورابي في رئاسة محكمة استئناف الرصافة بحضور نقيب المحامين السيدة أحلام اللامي ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين السيد محمد نعمان الداوودي وعدد من السادة القضاة والمحامين والموظفين في رئاسة الاستئناف”.

وأضاف المراسل أن “السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى تقدم بالشكر بإسم مجلس القضاء الاعلى الى جميع من ساهم في بناء هذه القاعة وإظهارها بالمظهر الذي يليق بالقضاء”.