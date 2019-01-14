رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي وجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني يعقدان اجتماعا ثنائيا وجولة مباحثات مشتركة

14- كانون الثاني- 2019

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي اليوم ملك المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وصل بغداد في زيارة رسمية .

وعقد السيد رئيس مجلس الوزراء وجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية اجتماعا ثنائيا ، تناول القضايا الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية واهمية توحيد الصف خصوصا لوقف التدهور والتصعيد الذي شهدته بلدان المنطقة وحماية القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس، اعقبه اجتماع مشترك بحضور اعضاء الوفدين العراقي والاردني تم خلاله بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين الجارين ، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك واهمية تحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة ، والتأكيد على تنفيذ نتائج المباحثات الرسمية التي جرت في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونظيره الاردني وماتضمنته من اتفاقات في مختلف المجالات .

وكان رئيس مجلس الوزراء قد اجرى لجلالة الملك استقبالا رسميا في القصر الحكومي عزف خلاله السلامان الملكي والجمهوري وتفتيش حرس الشرف .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء