سائرون توجه اتهاماً لمحافظ بغداد: ذاقت الأمرين منه

دعا القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، اليوم الأحد، رئيس مجلس بغداد رياض العضاض التركيز على واقع العاصمة خدميا وعدم الانزلاق نحو التناحر السياسي.

وذكر الربيعي في بيان ان “العضاض ساهم بشكل كبير بتحول مجلس بغداد الى ساحة صراعات سياسية دون التركير على واقع بغداد الخدمي اضافة الى تجاوز صلاحياته الادارية والدستورية والقانونية”.

واضاف ان “العاصمة بغداد ذاقت الامرين نتيجة الفساد الذي ضرب جميع مفاصل الحكومة، فأدى إلى انعدام الأمن والخدمات ونقص فرص العمل وانهيار التعليم والصحة وغياب التخطيط ومراقبة المشاريع”، مبيناً ان “اخفاق العضاض في اداء دوره الرقابي أدى الى تراجع عمل الكثير من البلديات وانتشار الفساد وسيطرته بشكل مطلق على أمانة بغداد التي باتت جزء من معاناة المواطن البغدادي”.

وطالب الربيعي السلطتين التشريعية والتنفيذية “فتح تحقيق شامل حول المشاريع في مجلس بغداد وتحويلها الى هيئة النزاهة كون المشاريع والعقود جزءا من لعبة تغيير المحافظيين”.

وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، وجه يوم السبت، باستدعاء رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض ونائبه لإساءتهما إلى البرلمان.