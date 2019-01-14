سكرتير الحزب الشيوعي يزور مؤسسة الشهداء

زار الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم امس الاحد، رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الامير، وبحث معها اوضاع عوائل الشهداء وحقوقهم.

وعبر فهمي خلال الزيارة عن استغرابه، شأن مواطنين كثيرين، شيوعيين وغير شيوعيين، وبضمنهم شخصيات سياسية واجتماعية، رفع صورة القائد الشهيد سلام عادل السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، من بين صور الشهداء المعلقة على الجدار الخارجي للمؤسسة.

وفي شأن ذوي الشهداء اكد ضرورة حصولهم على حقوقهم كاملة، وهم الذين قدموا أغلى ما يملكون من اجل الديمقراطية في العراق، وشدد على وضع الحلول العاجلة لمعاناة هذه الشريحة المضحية.

من جانبها بيّنت السيدة ناجحة عبد الامير ان رفع صورة الشهيد سلام عادل لم يكن مقصودا، وانهم سيقومون باعادتها بعد الانتهاء من اعادة بناء السياج الخارجي للمؤسسة ورفع الصبات الكونكريتية من حول مبناها.

واكدت ايضا ان الشهداء متساوون في الحقوق بالنسبة الى المؤسسة، بغض النظر عن فكرهم وانتمائهم السياسي.

هذا وشارك في الزيارة كل من الرفيق حسين النجار عضو اللجنة المركزية للحزب، والرفيق احمد جعفر مسؤول لجنة الشهداء والمغيبين في الحزب.