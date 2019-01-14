صحيفة أمريكية: واشنطن وضعت خططاً لضرب إيران

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، أن واشنطن وضعت خططاً لضرب إيران بعد سقوط قذائف هاون على المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم مبنى السفارة الأمريكية أيضاً.

وذكرت صحيفة ‹وول ستريت جورنال›، أن فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون) تزويده بخيارات بشأن ضرب إيران بعد قيام ميليشيات تابعة لإيران بإطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء ببغداد.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين، أن الطلب الذي قدمه مجلس الأمن القومي برئاسة جون بولتون أثار قلقاً عميقاً بين مسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية.

واستجاب البنتاغون للطلب، لكن لم يعرف ما إذا كانت الخيارات بشأن ضرب إيران قدمت أيضاً إلى البيت الأبيض أو أن الرئيس دونالد ترامب علم بشأنها.

وقالت الصحيفة، إن قرار البحث عن خيارات لضرب إيران كان مدفوعاً بحادث وقع في سبتمبر / أيلول وشهد إطلاق ثلاث قذائف هاون على المنطقة الدبلوماسية في بغداد. وسقطت القذائف في أرض فضاء ولم تسفر عن أي إصابات.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله: «نواصل مراجعة وضع أفرادنا عقب محاولات هجوم على سفارتنا في بغداد وقنصليتنا في البصرة، وسوف ندرس مجموعة واسعة من الخيارات للحفاظ على سلامتهم ومصالحنا».