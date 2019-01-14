صراع ناري ثلاثي على حسم التأهل بالمجموعة الأولى

بغداد / حيدر مدلول

ستشهد منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول بالمجموعة الاولى اليوم الاثنين صراعاً نارياً بين منتخبات تايلاند والهند والبحرين لحسم التأهل الى دور ثمن النهائي من بطولة كأس اسيا لكرة القدم 2019 التي تستمر مبارياتها حتى الأول من شهر شباط المقبل ولاسيما أن المنتخب الاماراتي قد ضمن التأهل بصورة رسمية مستفيدا من نتائج المجموعتين الثالثة والرابعة حيث تبين أن صاحب المركز الثالث في أي منهما لن يصل للنقطة الرابعة ومن ثم حجز الأبيض الاماراتي بطاقة العبور على الأقل كأحد أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث بالمجموعات الست .

ويلعب المنتخب الاماراتي متصدر المجموعة الاولى برصيد أربع نقاط في الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين مع نظيره التايلاندي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين فيما سيلتقي في التوقيت ذاته منتخب الهند الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط والبحرين القابع في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة على ملعب نادي الشارقة الرياضي ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات .

وقال الايطالي ألبرتو زاكيروني إن منتخبه يحتاج للفوز في مباراة تايلاند من أجل التربع على صدارة المجموعة الاولى ومواجهة أختبار أكثر سهولة في الدور ثمن النهائي مع أحد أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأخرى

وأضاف ان المنتخب التايلاندي لجأ الى تغيير طريقة لعبه وأسلوبه الخططي في المباراة التي تمكن فيها من هزيمة المنتخب البحريني وأعادت له روح المنافسة من جديد على التأهل الى الدور الثاني تحت قيادة مدربه سيريساك يوديرثاي الذي تم الاستعانة به بعد أقالة الصربي ميلوفان .

ومن جهته أكد مدرب منتخب تايلاند سيريساك لكرة القدم ان المباراة ستكون في غاية الصعوبة بحكم أن الأخير هو مضيف البطولة ويحظى بدعم ومساندة جماهيره الغفيرة التي ستأتي الى ملعب هزاع بن زايد من أجل تحفيز لاعبيهم في تقديم مستوى رفيع يؤكدون فيه أحقيتهم في الذهاب الى الأمام والمنافسة على اللقب الآسيوي .

وأضاف : أن لديه الثقة المطلقة بلاعبي المنتخب في منافسة نظرائهم لاعبي المنتخب الاماراتي والقدرة على تقديم أداء جيد سيمنحهم أنتزاع النقاط الثلاث التي ستكون غالية جدا ونضع من خلالها قدماً في الدور الثاني من البطولة .

ومن جهة أخرى بات المنتخب البحريني لكرة القدم بأمس الحاجة الى الفوز على المنتخب الهندي الذي يعتبر الخيار الوحيد له من أجل التأهل حيث سيصبح لديه أربع نقاط وقد حصل ملاكه التدريبي ولاعبيه على الثقة من جديد من اتحاد بلاده بعد الخسارة التي تلقاها من قبل المنتخب التايلاندي بهدف نظيف في المباراة الماضية التي جرت ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لحساب المجموعة الأولى .

المدى