عقب وصول “رسالة”.. تحالف الصدر يكشف عن تغييرات بأسماء المرشحين للوزارات

اكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، ان اسماء مرشحي الوزارات الثلاثة الشاغرة ستتغير.

وقال النائب عن التحالف مضر سلمان ان “تحالف سائرون أوكل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باختيار كابينته الوزارية، بكل حرية، بشرط ان يكون المرشح تنطبق عليه المواصفات المتفق عليها قبل اعلان تشكيل الحكومة”.

وأضاف سلمان ان “تحالف سائرون والقوى المتحالفة معه اوصلت رسائل من خلال كسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان، مفادها رفض الاسماء المطروحة وطرحها مرى اخرى، يعني ايضا كسر النصاب وافشال الجلسة”.

وتابع “نتوقع ان يتم تغيير مرشحي الوزارات الشاغرة، بأسماء جديدة، تكون لها مقبولية لدى القوى السياسية”.