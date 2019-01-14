عمليات الأنبار توضح أسباب انفجارات شهدتها الرمادي

أعلن آمر الفوج الثاني في قيادة عمليات الأنبار، المقدم محمد الدليمي، اليوم الاثنين، أن الانفجارات التي حدثت اليوم الاثنين في الرمادي، ناجمة عن تدمير مخابئ للأسلحة والمتفجرات في محاورها الشمالية والجنوبية.

وقال الدليمي لمراسل (باسنيوز)، إن «الانفجارات التي حدثت قبل قليل هي انفجارات مسيطر عليها، حيث تم تدمير مخبأ للأسلحة والصواريخ من مخلفات تنظيم داعش في منطقة الجزيرة شمالي الرمادي وفي منطقة السبعة كيلو غربي المدينة».

وأضاف أن «القوات الأمنية تعمل على تدمير كافة المخابئ ومخلفات التنظيم الإرهابي التي خلفها في أقضية ونواحي الأنبار خلال السنوات الماضية لضمان سلامة المدنيين».

وأشار الدليمي إلى أن «القوات الأمنية تعمل على الحفاظ على أمن المناطق المحررة وحماية المواطن خلال التجول في المناطق المفتوحة والأحياء السكنية التي شهدت عمليات إرهابية خلال السنوات الماضية».