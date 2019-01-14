غذاؤك دواؤك : السمسم لصحة القلب والبشرة

نتناول السمسم دوماً كعنصر إضافي في طعامنا في الطحينة والمخبوزات كمقبلات أو محسنات لمذاق الطعام دون أن نعي فوائده الصحية المتعددة لكل عضو فى الجسم، سواء القلب أو البشرة أو العظام .ما الفوائد الصحية من بذور السمسم؟وفقاً لموقع organicfacts يحتوي السمسم

نتناول السمسم دوماً كعنصر إضافي في طعامنا في الطحينة والمخبوزات كمقبلات أو محسنات لمذاق الطعام دون أن نعي فوائده الصحية المتعددة لكل عضو فى الجسم، سواء القلب أو البشرة أو العظام .

ما الفوائد الصحية من بذور السمسم؟

وفقاً لموقع organicfacts يحتوي السمسم على العديد من الفوائد الصحية منها:

1- يحتوي السمسم على نسبة كبيرة من المغنيسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، ويحمي من أمراض القلب.

2- يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

3- يحد من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مركب الفيتات المضاد للأكسدة.

4- يحد من الإصابة بمرض السكر إذ يعمل على تنظيم مستويات الأنسولين والجلوكوز في الجسم.

5- يعزز صحة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك والكالسيوم والفوسفور.

6- يعمل على تحسين الهضم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، وكذلك الإسهال، وتحمي القولون والجهاز الهضمي من الأمراض والسرطان.

7- يدعم صحة القلب بخفض نسب الكوليسترول الضار، ويحمي من تصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

8- يحتوي على نسبة كبيرة من النحاس التي تحد من التهابات المفاصل والعظام والعضلات، ويعمل على تعزيز الأوعية الدموية والاستيعاب السليم للحديد، المكون الأساس من الهيموجلوبين.

9- يحتوي على مركب يحمي الحمض النووي من الطفرات والآثار الضارة للإشعاع.

10- له تأثير مضاد للجراثيم وقابض قوي داعم لصحة الفم والأسنان، ويقضي على البكتيريا العقدية.

11- يحتوي على مستويات عالية من الزنك، وهو عنصر حيوي في تشكيل الكولاجين، مما يقوي الأنسجة العضلية والشعر والجلد، ويحد من ظهور الحروق وعلامات الشيخوخة المبكرة.

12- تعزيز وظيفة التمثيل الغذائي لاحتوائه على كمية عالية من البروتين.