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في السليمانية …وزارة الهجرة تجهز النازحين بأكثر من 18 الف لتر من مادة النفط الأبيض

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن تجهيزها العوائل النازحة الساكنة في المخيمات بمادة النفط الأبيض كوقود للتدفئة والطبخ .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز أن ” فرق عمل الوزارة وزعت بالتنسيق مع اللجنة المشتركة وبالتعاون مع شركة توزيع المنتوجات النفطية، (18.040) الف لتر من النفط الأبيض للنازحين في مخيم آشتي التابعة إلى محافظة السليمانية شمالي البلاد ” .

ولفت نوروز ان الأيام القليلة القادمة ستشهد تجهيز بقية المخيمات بمادة النفط الأبيض بالتنسيق مع وزارة النفط ، مشيرا إلى ان التوزيع جاء في اطار التزام الوزارة والوزارات ذات العلاقة بتلبية حاجة الأسر النازحة في عموم محافظات البلاد من المشتقات النفطية .

قسم الاعلام

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