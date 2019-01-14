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كوردستان تنهي خدمات 20 شركة انترنت متلكئة

اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انها الغت عقود العديد من شركات الانترنت بسبب عدم التزامها بشروطها وتعليماتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة اميد محمد ان الوزارة الغت عقود 20 شركة لتوصيل خدمة الانترنت مخالفة لشروطها وتعليماتها خلال العام الماضي ولم تجدد لعقودها.
واوضح محمد ان معظم الشركات لم تلتزم بشروط العقود التي ابرمتها مع الوزارة لتوصيل خدمة الانترنت لمشتركيها فيما لم تدفع الشركات الاخرى الضرائب السنوية المترتبة بذمتها للعام الماضي، مبينا ان الوزارة اضطرت لذلك لالغاء العقودوعدم تجديد اجازاتها.
وبشأن منح الرخص للشركات التي تعمل في مجال الانترنت اكد محمد ان هناك عددا كبيرا من الشركات العاملة وهذا ما تسبب باحتكار جميع الترددات الخاصة بهذه الخدمة وقرار الوزارة بعدم منح التراخيص لشركات اخرى جديدة لحين حل هذه المشكلة.
وبحسب مطلعين فان 60 شركة في مجال توصيل خدمة الانترنت تعمل في اقليم كوردستان.

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