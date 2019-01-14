متحدث العشائر العربية في المتنازع عليها هذه حقيقة “الجبهة العربية الموحدة” في كركوك !

أكد الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) بين أربيل وبغداد ، ان ما تم اعلانه امس في كركوك تحت مسمى (الجبهة العربية الموحدة) ، لاتمثل المكون العربي في المدينة ، لافتاً الى ان اجندات خارجية تقف وراء تشكيلها ، منوهاً الى ان اغلب اعضاءها هم من البعثيين السابقين ، الذين بايعوا تنظيم داعش لاحقاً عندما احتل مناطق جنوب كركوك .

أكد الشيخ مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) بين أربيل وبغداد ، ان ما تم اعلانه امس في كركوك تحت مسمى (الجبهة العربية الموحدة) ، لاتمثل المكون العربي في المدينة ، لافتاً الى ان اجندات خارجية تقف وراء تشكيلها ، منوهاً الى ان اغلب اعضاءها هم من البعثيين السابقين ، الذين بايعوا تنظيم داعش لاحقاً عندما احتل مناطق جنوب كركوك .

وكانت مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية والسياسية العربية (السُّنية) في مدينة كركوك ابرز المناطق (المتنازع عليها) ، أعلنت أمس، بدعم من مليشيات الحشد الشعبي الموالية لايران ، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم (الجبهة العربية الموحدة) .

وقالت الجبهة في بيانها التأسيسي إنها تتشكل من لفيف من القوى السياسية والشخصيات العشائرية والأكاديمية المستقلة والعسكريين والضباط السابقين في الجيش والشرطة العراقية، وستمارس دورها في لمّ شمل العرب في كركوك ، والدفاع عن حقوق المكون العربي، جنباً إلى جنب مع التيارات السياسية العربية العاملة في كركوك.

وأشاد البيان بمليشيات «الحشد الشعبي» التي سيطرت على المدينة اثر خيانة 16 اكتوبر/تشرين الاول 2017 داعياً إلى الحفاظ على ماسمتها ” المكتسبات” التي تحققت إثر هذه الخيانة .

الشيخ مزاحم الحويت، متحدث العشائر العربية في (المتنازع عليها)

الشيخ الحويت ، قال لـ(باسنيوز) ان ” اعضاء الجبهة الجديدة لايمثلون الا أنفسهم ومصالحهم الشخصية” ، مضيفاً ” هؤلاء اعلنو عن تشكيلهم السياسي الجديد بدعم من مليشيات الحشد الموالية لايران “.

وقال الشيخ الحويت ان ” اجندات خارجية تقف وراء تشكيلها ” ، منوهاً الى ان ” اغلب اعضاءها هم من البعثيين السابقين ، الذين بايعوا تنظيم داعش لاحقاً عندما احتل مناطق جنوب كركوك كما وكانوا يطبلون في ساحات الاعتصام بالحويجة “.

وكان ناظم الشمري، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الجديدة ، صرح بأن فكرة تشكيل هذه الجبهة تبلورت قبل ثلاثة أشهر، لكنّ توقيت إعلانها تأخر بعض الوقت، موضحاً في تصريح صحفي ، طالعته(باسنيوز) أن الانتخابات التشريعية الأخيرة “أظهرت أن القوى العربية في كركوك لم تستطع إحراز ما تصبو إليه ، وأن التحالف العربي القائم، أخفق في لمّ شمل جميع العرب ، لذلك دعت الحاجة إلى تشكيل هذه الجبهة العربية، لتحقق ما أخفق الآخرون في تحقيقه في كركوك” وفق قوله .

وأشار الشمري إلى أن الجبهة هي كيان سياسي مستقل، تعتمد على التمويل الذاتي ولها هيئة تأسيسية بمثابة البرلمان، وأغلب المشاركين فيها هم من الأكاديميين والعسكريين والضباط السابقين في الجيش والشرطة العراقية، مؤكداً أن الجبهة ستعمل بكل جهودها لتكون ممثلة لكل العرب في كركوك، وأن تكون مرجعيتهم في مسألة الدفاع عن حقوق المكون العربي.

ونفى الشمري أن يكون تشكيل الجبهة موجّهاً ضد مكون أو جهة سياسية معينة، بل تدعو مكونات المحافظة كافة إلى التعايش السلمي المشترك، والحوار الجاد للحفاظ على أمنها واستقرارها تحت خيمة العراق الموحد.