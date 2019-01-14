مرصاد صحافة آسيا

تواصل المدى متابعتها لأهم ما تنشره الصحافة العربية والآسيوية من أخبار ومتابعات حول بطولة آسيا الجارية حالياً في الإمارات.

اوبرا كيروش

صحيفة الخليج الاماراتية تناولت رؤية المدرب البرتغالي لمنتخب ايران كيروش حول واقعية المنافسة على اللقب من الدور الاول وبيّن فيه (على الجميع أن يدركوا أن المباراة التنافسية ليست (أوبرا) على المسرح، بل هي كرة قدم داخل المستطيل الأخضر وهناك منافسين، وعلى أي لاعب أن يعي تماماً بعد انتهاء أي مباراة، أن هناك منافساً آخر في المباراة المقبلة، نعرف طموحاتنا وأحلامنا، ونحن لدينا فريق جيد في غاية الانسجام داخل وخارج الملعب ).

المفتاح مهند

موقع كوول الرياضي الاخباري امتدح تشكيلة منتخب العراق بلاعبيه الشباب والفوز بثلاثية نظيفة مشيرا الى ان مفتاح الفوز العراقي في البطولة لازال يحمل اسم اللاعب المتالق مهند علي ، واضاف المحرر الرياضي للموقع في تقريره اليومي ان امتلاك اي فريق لاعب مهاري سريع بمواصفات مهند هو صفقة رابحة نحو الفوز بكل تاكيد لذالك لانبالغ اذا قلنا ان كاتانيتش المحظوظ بهذه المجموعة من اللاعبين سيرفع سقف تطلعاته الى اعلى نقطة في سماء كرة اسيا.

قمة مبكرة

صحيفة هيرالد صن الاسترالية تناولت في تقريرها حال المجموعة الرابعة في بطولة امم اسيا وتساوي حظوظ ايران والعراق في المنافسة على المركز الاول متوقعة ان تكون مباراة الفريقين قمة آسيوية مبكرة ربما كانت هي الاجمل والاكثر اثارة بحكم تواجد لاعبين على مستوى مرتفع يجعل من الصعب التكهن لمن ستكون الغلبة، وامتدحت الصحيفة الاداء المتطور للمنتخب العراقي مبينة انه يمتلك خيارات كثيرة ولاعبين قناصين في الخط الهجومي الاول ستكون لهم كلمة كبيرة في قادم الايام.