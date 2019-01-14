مصادر: إيران طلبت من العراق عدم اعلان زيارة ظريف واغضبت كتلا سياسية

كشفت مصادر عراقية أن إيران طلبت من الحكومة العراقية عدم إعلان جدول زيارة وزير خارجيتها جواد ظريف لبغداد وأربيل على رأس وفد سياسي واقتصادي والتي بدأها أمس (الأحد).

وبحسب المصادر فان طهران بررت طلبها بأن سفارتها في العاصمة العراقية ستتولى برنامج الوزير الإعلامي، وهو ما أثار غضب كتل برلمانية ودفعها إلى اعتبار الأمر “وصاية إيرانية” على العراق.

وقالت المصادر بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية إن السفارة الايرانية أعدت برنامجا شاملا لوزير الخارجية يتضمن اجتماعات له مع كتل برلمانية وقيادات من “الحشد الشعبي” تسبق أي لقاءات رسمية له مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والرئيس برهم صالح.

وأضافت أن ظريف يحمل ملفات سياسية أبرزها أزمة استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، والموقف العراقي من العقوبات الأمريكية على بلاده.

ولفتت المصادر إلى أن ظريف اصطحب معه شخصيات اقتصادية كبيرة ورجال أعمال، في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على بغداد لدفعها إلى التخلي عن تعاونها الاقتصادي مع طهران.

وأفصحت المصادر أن ظريف سيقدم للحكومة العراقية مقترحات إيرانية محددة للالتفاف على العقوبات الأمريكية على بلاده، من دون أن تحدد طبيعة هذه المقترحات، واكتفت بالقول إن هذا الأمر سيبحثه وزير ظريف مع مسؤولي إقليم كوردستان في أربيل والسليمانية غدا (الثلاثاء).