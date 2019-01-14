مطالبات بإسناد وزارة التربية للجبوري

طالب اكاديميون وتربويون بإسناد حقيبة وزارة التربية في الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي إلى مرشح تحالف المحور (صلاح الجبوري) فيما دعا سياسيون إلى ضرورة منح الحقيبة إلى محافظة نينوى لأسباب رأوها مقنعة.

وقال الدكتور أحمد السبعاوي التدريسي في جامعة الموصل ان تحالف المحور وُفق في اختيار صلاح الجبوري لشغل هذا المنصب بعد اخفاقه في مناسبة سابقة بترشيح شيماء الحيالي له ، مشيرا إلى أن الجبوري ينتمي لعائلة قدمت الكثير من التضحيات في الحرب التي خاضها العراق والعراقيين ضد الإرهاب على عكس الاخيرة التي أشيع عنها الكثير .

فيما يرى الخبير التربوي علي عبدالله ضرورة طرح اسماء تنحدر من بيئة تربوية لشغل حقيبة التربية كونها ستكون أقرب إلى الواقع التربوي في البلاد، لافتا إلى أنحدار صلاح الجبوري مرشح تحالف المحور لشغل المنصب من عائلة تربوية وهذا ما سيحقق جميع الأهداف التي يسعى إليها التربويين والمهتمين بواقع التعليم في البلاد .

بدوره لفت السياسي المستقل محمد عباس إلى ضرورة إسناد حقيبة التربية إلى أحدى شخصيات محافظة نينوى وذلك لعدم إسناد اي حقيبة وزارية في حكومة عبد المهدي إلى اي من شخصيات المحافظة .

وأشار عباس إلى أن محافظة نينوى تمتلك قرابة الأربعة ملايين نسمة مما جعل تمثيلها النيابي ل34 عضوا في مجلس النواب الأمر الذي يعزز من استحقاقها الوزاري وهذا ما سيسهم في معالجة الكثير من القضايا “الشائكة” في المحافظة.

واقترح عباس ترشيح شخصية اخرى من المحافظة بعد إخفاق الكتل السياسية في ترشيح (شيماء الحيالي ) التي لم تتول شغل المنصب حتى الان لعدم تأديتها اليمين الدستورية .

وكان مصدر مطلع في تحالف المحور النيابي قد كشف عن ترشيح (صلاح الجبوري ) لشغل المنصب بدلا من الحيالي التي قدمت استقالتها او جعلتها مرهونة بقرار رئيس مجلس الوزراء.