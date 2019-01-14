مليون مصاب بداء السكري في الإمارات يستفيدون من علاج “حبة تُغني عن الجراحة” كبديل لجراحة إنقاص الوزن

يتأهّل 1 إلى 2‎% فقط من المصابين بداء السكري لإجراء جراحة تسمح بالتحكّم في هذا المرض، وهو ما يدفع الخبراء إلى تسليط الضوء على أنواع علاج غير تدخّلية تحقّق نجاحًا في تحسين عملية الأيض مماثلًا لما تحقّقه جراحة إنقاص الوزن

تعمل “الحبة التي تُغني عن الجراحة” من خلال توصيل الدواء إلى الأمعاء مباشرةً

من المقرر مناقشة العلاجات الجديدة لداء السكري وإنقاص الوزن خلال مؤتمر الجراحة الذي سيُعقد في إطار معرض ومؤتمر آراب هيلث المُقام في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019 في دبي