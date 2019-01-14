Posted on by

مليون مصاب بداء السكري في الإمارات يستفيدون من علاج “حبة تُغني عن الجراحة” كبديل لجراحة إنقاص الوزن

يتأهّل 1 إلى 2‎% فقط من المصابين بداء السكري لإجراء جراحة تسمح بالتحكّم في هذا المرض، وهو ما يدفع الخبراء إلى تسليط الضوء على أنواع علاج غير تدخّلية تحقّق نجاحًا في تحسين عملية الأيض مماثلًا لما تحقّقه جراحة إنقاص الوزن
تعمل “الحبة التي تُغني عن الجراحة” من خلال توصيل الدواء إلى الأمعاء مباشرةً
من المقرر مناقشة العلاجات الجديدة لداء السكري وإنقاص الوزن خلال مؤتمر الجراحة الذي سيُعقد في إطار معرض ومؤتمر آراب هيلث المُقام في الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019 في دبي

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close